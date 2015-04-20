'Danışmanım' dedi, İstanbul'un lüks otellerinde kaldı, faturayı bakanlığa kestirdi!

Mustafa Serer, kendisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda danışman olarak tanıtıp İstanbul’daki 6 lüks otelin kral dairelerinde kaldı; yedi, içti, “Faturayı bakanlığa gönderin” dedi. ‘Kral’ hayat pahalı içki siparişiyle bitti.

Kütahyalı Mustafa Serer (30), 20 gün önce ticari araçla İstanbul’a geldi, TBMM adına bir mail adresi hazırladı. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına lüks otellere mail göndermeye başladı. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, bilgisayar programcısı olan Serer kendisini bakan danışmanı olarak tanıttı, bu otellerde kendi adına yer ayırttı, faturanın da bakanlığa gönderilmesini istedi. İlk cevap Bakırköy’deki lüks bir otelden geldi. Serer de mail’de belirttiği tarihlerde otelin kral dairesinde kaldı. Yedi, içti, masaj yaptırdı, saunaya girdi. Otelden ayrılırken, pahalı içkiler, bornoz, terlik, sabundan, kreme kadar ne varsa aldı. Mini barı da boşaltmayı ihmal etmedi. Aldığı içkileri yarı fiyatına tekel bayilerine sattı.

Aracında ‘istifledi’

Devam eden günlerde Serer, Şişli ve Beşiktaş’taki lüks otellerin kral dairelerinde de kaldı. Bu otellerden de aldığı içki ve eşyaları bir otelin otoparkına park ettiği ticari aracına koydu. Fırsat buldukça da içkileri satmaya devam etti.

Şüphe ve gözaltı

Son olarak 3 gün önce Şişli’de lüks bir otele yerleşti. Burada da pahalı içki siparişi veriyor, otelin tadını çıkarıyordu. Bir otel görevlisi, Serer’in konakladığı son gün çok pahalı bir içki siparişi vermesinden şüphelenerek durumu otelin yetkililerine bildirdi. Araştırmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Mustafa Serer adında bir danışman olmadığının anlaşılması uzun sürmedi. 15 günlük kral keyfi sona ermişti. İhbar üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri otele gelerek Serer’i gözaltına aldı.

200 bin lira zarar

Mustafa Serer emniyette kaldığı otellerin listesini polise verdi. Polis bu otellerle temasa geçti. Otel görevlileri de Serer’in dolandırıcı olduğunu yeni fark ettiklerini, kendisini aradıklarını söylüyordu. Bazıları emniyete şikâyette bile bulunmuştu. Serer, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘Hep lüks yaşadım’

Mustafa Serer ifadesinde şunları anlattı:

“20 gün önce İstanbul’a geldim. Kalacak evim olmadığı için 2 gün aracımda yattım. Aracım arızalandı. 2 gün aracın kaskosundan yararlanarak otelde kaldım. Param olmadığı için kalacak yer bulamadım. Daha önceden lüks hayat yaşadığım için sokakta kalmak istemedim. TBMM’de çalışan arkadaşlarım vardı. Onlar milletvekillerine otel ayarlıyordu. Bu yöntem aklıma geldi. Bu şekilde 6 otelde kaldım. Çok pişmanım.”