Danışmanı, Trump'ı olmayan bir "katliam" ile savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarından Kellyanne Conway, Trump'ın tartışmalı göçmen yasağını savunurken hiç yaşanmamış bir "katliamdan" söz etti.

Conway, eski Başkan Barack Obama'nın Iraklılara yönelik altı ay süreli yasağı "Bowling Green katliamının planlayıcılarının" tutuklanmasından sonra koyduğunu söyledi.

Conway "Çok insan bunu bilmez çünkü haber olmadı" dedi.

Aslında Kentucky eyaletindeki Bowling Green'de hiç katliam yaşanmadı.

Trump'ın danışmanı daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bowling Green teröristleri" demek istediğini söyledi.

MSNBC televizyonunun yayınında konuşan Conway "Başkan Obama, iki Iraklı'nın bu ülkeye gelip radikalleşmelerinin ardından Bowling Green katliamının arkasındaki isimler olmasından sonra, Irak mülteci programına altı aylık yasak getirdi" dedi.

Barack Obama yönetimi, iki Iraklı'nın terör suçlamalarıyla gözaltına alınmasından sonra güvenlik önlemlerini artırmıştı, ancak hiçbir zaman resmi bir yasak olmadı.

Iraklı Waad Ramadan Alwan ve Mohanad Shareef Hammadi, Irak'taki El Kaide'ye destek için para ve silah göndermeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanmışlardı. İkili, Irak'ta yaşarlarken ABD askerlerine karşı el yapımı bombalar kullandıklarını da itiraf etmişlerdi.

Kentucky, Bowling Green'de yaşayan ve hala hapiste olan ikili, hiçbir zaman ABD'de silahlı saldırı düzenlemeye çalışmakla suçlanmadı.

Conway geçtiğimiz günlerde "alternatif gerçekler" deyimini kullanarak haberlere konu olmuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, ilk basın toplantısında aksi kanıtlara karşın, Trump'ın yemin töreninin şu ana kadarki en kalabalığı olduğunu söylemişti.