Danışmanı açıkladı: Deniz Seki kanser mi?

Dün Deniz Seki’yi hastane odasında ziyaret eden basın danışmanı Özgür Aras, ünlü şarkıcının patoloji sonuçlarıyla ilgili karamsar konuştu. Aras, "Rapor sonuçlarının 'kanser' olacağı yolunda olumsuz bir beklentimiz var" dedi.

Uyuşturucu ticareti yapmaksuçundan cezaevinde bulunan,ancak yumurtalığındaki kist nedeniyle hafta başında hastaneye sevkedilen Deniz Seki’nin önceki gün iki ziyaretçisi vardı. Basın danışmanı Özgür Aras ve şarkıcı Demet Akalın, dün savcılıktan aldıkları özel izin belgeleriyle Seki’nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki odasına girdi. Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan Akalın, “Arkadaşımı moralsiz ve kötü gördüm. Sonuçta zor bir operasyon geçirdi.Ayağa bile kalkamıyor. Biraz ağlaştık,dertleştik, inşallah iyi olacak” diye konuştu.

Basın danışmanı Özgür Aras ise Seki’nin pataloji sonuçlarıyla ilgili karamsar bir tablo çizdi. “Laboratuvar sonuçları henüz gelmedi, bekliyoruz. Ama kötü bir sonuç bekleniyor” diyen Aras, “Kanseri mi kastediyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Evet, kanser.”