Danimarka'ya maça giden Hintli hentbol takımı kayıplara karıştı

Danimarka'da düzenlenen Droninglund Kupası'na katılan ve cumartesi günü son bulan karşılaşmaların ardından şehir turuna çıkan Hintli hentbol takımından 14-16 yaşlarındaki 11 oyuncu geri gelmeyince devreye polis girdi. Bölge emniyet müdürlüğü, oyuncuların geri gelmediklerini ve telefonlarını açmadıklarını belirterek, iltica etmeyi düşünmüş olabileceklerini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden Henric Bech, halktan yardım isteyerek "Anladığımız kadarı ile gençler bilerek maçların bitimini beklemişler. Şehir turuna çıkmak istediklerinde herkes normal karşıladı ve kimse kaybolacakları şüphesine kapılmadı. Sanıyoruz ki ülkelerine dönmek yerine Avrupa'da kalmak için aralarında anlaştılar. Hiçbiri telefonlara cevap vermiyor. Gören olursa polise bildirsin istiyoruz" dedi.

Henrik Bech, grup olarak dikkat çekmemelerinin mümkün olmayacağını ancak bir şebekenin yardımcı olması durumunda gençleri bulmanın zor olabileceğini söyledi. Birkaç gün sonra ortaya çıkarak iltica talebinde bulunmaları beklenen oyuncuların Pazar günü ülkelerine dönmeleri gerekiyordu. Polis internet'te ve sosyal medya aracılığı ile kayıp oyuncuları aramaya başladı. Karşılaşmalara 16 ülke katılmıştı.