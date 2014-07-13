T24 LogoT24 Logo
Dünya

Danimarka'ya maça giden Hintli hentbol takımı kayıplara karıştı

Danimarka'da düzenlenen Droninglund Kupası karşılaşmalarına katılan Hintli hentbol takımı oyuncuları, şehir gezisine çıkıyoruz dedikten sora kayıplara karıştı

13 Temmuz 2014 18:34

Danimarka'da düzenlenen Droninglund Kupası'na katılan ve cumartesi günü son bulan karşılaşmaların ardından şehir turuna çıkan Hintli hentbol takımından 14-16 yaşlarındaki 11 oyuncu geri gelmeyince devreye polis girdi. Bölge emniyet müdürlüğü, oyuncuların geri gelmediklerini ve  telefonlarını açmadıklarını belirterek, iltica etmeyi düşünmüş olabileceklerini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden Henric Bech, halktan yardım isteyerek "Anladığımız kadarı ile gençler bilerek maçların bitimini beklemişler. Şehir turuna çıkmak istediklerinde herkes normal karşıladı ve kimse kaybolacakları şüphesine kapılmadı. Sanıyoruz ki ülkelerine dönmek yerine Avrupa'da kalmak için aralarında anlaştılar. Hiçbiri telefonlara cevap vermiyor. Gören olursa polise bildirsin istiyoruz" dedi. 

Henrik Bech, grup olarak dikkat çekmemelerinin mümkün olmayacağını ancak bir şebekenin yardımcı olması durumunda gençleri bulmanın zor olabileceğini söyledi. Birkaç gün sonra ortaya çıkarak iltica talebinde bulunmaları beklenen oyuncuların Pazar günü ülkelerine dönmeleri gerekiyordu. Polis internet'te ve sosyal medya aracılığı ile kayıp oyuncuları aramaya başladı. Karşılaşmalara 16 ülke katılmıştı.

ETİKETLER

hindistanhinthentboldanimarkailticakayıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24