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Dünya

Danimarka'nın ilk kadın başbakanı Thorning-Schmidt

Danimarka'nın ilk kadın başbakanı Thorning-Schmidt olacakDanimarka'nın tarihinde ilk kadın başbakan Sosyalist Halk Partisi'nin lideri Helle Thorning-Schmidt olacak.

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Danimarka'nın ilk kadın başbakanı Thorning-Schmidt olacakDanimarka'nın tarihinde ilk kadın başbakan Sosyalist Halk Partisi'nin lideri Helle Thorning-Schmidt olacak.

Geçen ay yapılan genel seçim sonucunda Schmidt'in bugün Kraliçe Margrethe'den hükümeti kurma görevini almasıyla Liberal Toplum partisi ile koalisyon görüşmelerini tamamlayacak.

44 yaşındaki Helle Thorning-Schmidt, 179 saldalyeli Danimarka parlamentosu Folketing'de 92 milletvekili kazanarak çoğunluğu sağladı. Schmidt, yarın yaz tatilinin sonunda toplanan meclise hitap edecek.



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