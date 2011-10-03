T24 - Danimarka'nın ilk kadın başbakanı Thorning-Schmidt olacakDanimarka'nın tarihinde ilk kadın başbakan Sosyalist Halk Partisi'nin lideri Helle Thorning-Schmidt olacak.
Geçen ay yapılan genel seçim sonucunda Schmidt'in bugün Kraliçe Margrethe'den hükümeti kurma görevini almasıyla Liberal Toplum partisi ile koalisyon görüşmelerini tamamlayacak.
44 yaşındaki Helle Thorning-Schmidt, 179 saldalyeli Danimarka parlamentosu Folketing'de 92 milletvekili kazanarak çoğunluğu sağladı. Schmidt, yarın yaz tatilinin sonunda toplanan meclise hitap edecek.