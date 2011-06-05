-DANİMARKALI UZMANDAN "SU" UYARISI BALIKESİR (A.A) - 05.06.2011 - İç Sular Ekolojisti (Limnolog) Prof. Dr. Eric Jepensen Türki'yenin sulama konusunda hoyrat davrandığını belirterek, ''Eğer sulamada bu kadar hor davranırsa, Türkiye'de tarım yapılamaz hale gelecek'' dedi. Bandırma Belediyesi Nikah Salonunda, ''22.Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen ''Kuşgölü ve Doğa Koruma Temalı Panel'e konuşmacı olarak, Kuş Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erdem, ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, Balıkesir Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi Çevre Müh. Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Özmetin ve Prof. Dr. Jepensen katıldı. Prof. Dr. Jepensen, geleceğin altınının su olacağını belirterek, ''2050'li yıllara geldiğimizde, dünyada 50 milyar insan yaşayacak. Yağmur dağılımlarında farklılıklar var. Bazı bölgelerde ciddi azalmalar var. Eğer sulamada bu kadar hor davranırsak, Türkiye'de tarım yapılamaz hale gelecek'' dedi. ''Isınan ve kurak bir dünya bizi bekliyor'' diye konuşan Jepensen, ''Tetkiklere göre, Türkiye'de tarım alanları 2080 yılında daha da sararıyor. Bir kısmında sulama yapılacak, bir kısmında yapılamayacak. Güzel alanları kaybetme riski ile karşı karşıyasınız. Şimdiden tedbir alınmalı. Salma su yerine, damlatma su kullanmalısınız. Su yönetiminde akılcı kullanımları yapmazsanız, bulanık su telefler getirecek. Şimdi harekete geçme zamanı. Küresel düşünüp, bölgesel çalışmalıyız'' dedi.