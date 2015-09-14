Danimarkalı siyasetçi Instagram'da takipçi sayısını iç çamaşırlı fotoğrafla kutladı

Danimarka'da Muhafazakar Parti Gençlik Teşkilatı'nda yerel yönetimlere adaylığı sırasında verdiği pozlarla dikkat çeken, daha sonra parti değiştirerek Liberal Müttefik Parti'den aday olan Nikita Klaestrup Instagram'da 120 bin takipçiye ulaşmasını iç çamaşırlı pozlarla pozlarla kutladı.

Nikita Klaestrup resimleri altına “Wow. 120 binin üzerinde takipçi.. Tahmin edin kim çikolata, netflix ve yetişkin sorumluluklarıma aldırmayarak bunu kutlayacak?“ yazdı. Nikita’nın bu davranışı, medyaya “Nikita hayranlarını iç çamaşırları ile ödüllendiriyor” şeklinde yansıdı. Nikita Klaestrup, verdiği cesur pozlarla, bazı kişiler tarafından kötü örnek olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş ancak çok sayıda hayran kazanarak destek bulmuştu.