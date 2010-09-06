Danimarkalı Sibel, 51 gün dayanabildi

T24

'AÇIKLAMALARI DOĞRU DEĞİL'



SİGARA YANIĞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Türk asıllı Danimarka vatandaşı Sibel Bilgin, geçen temmuz ayında ailesiyle birlikte memleketleri olan Denizli’ye tatile geldi. 13 Temmuz günü dedesinin evine temizliğe giden Sibel Bilgin, bir anda ortadan kayboldu. Baba Süleyman Bilgin ve anne Fatmana Bilgin polis merkezine başvurarak Sibel’in dayısının oğlu 18 yaşındaki Bayram Karabulut tarafından kaçırıldığını iddia edip şikayetçi oldu.Polis arama çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan Sibel Bilgin ve dayısının oğlu Bayram Karabulut birlikte savcılığa giderek ifade verdi. Genç kız, kimsenin baskısı altında kalmadığını, isteyerek ve sevdiğin için dayısının oğlu Bayram Karabulut'a kaçtığını söyledi. Aktepe Mahallesi’ndeki Karabulut ailesinin evinde kalmaya ve kaçtığı sevgilisiyle nikahsız yaşamaya başlayan Sibel Bilgin, karşı çıkan ailesiyle de kavga etti. Bilgin ailesi Danimarka’ya dönerken, Sibel ve Bayram için ise resmi nikah kıyılmadan düğün töreni yapıldı. Ancak, Danimarkalı Sibel’in ailesinin karşı çıkmasına rağmen sürdürdüğü birlikteliği sadece 51 gün sürdü.Geçen perşembe günü Sevindik Polis Merkezi’ne başvuran Türk asıllı, Danimarka vatandaşı Sibel Bilgin, aynı evi paylaştığı Bayram Karabulut ve kardeşleri Rıfat Karabulut ile Dilek Karabulut'tan şikayetçi oldu. Genç kız, evde kendisine ağır hakaretler ve küfürler edildiğini, işkence gördüğünü öne sürdü, polislerden yardım istedi.Bunun üzerine ifadesi alındıktan sonra Danimarka Büyükelçiliği'ne teslim edilen Sibel Bilgin uçakla Danimarka’daki ailesinin yanına gönderilirken, başlatılan soruşturma kapsamında polis Bayram Karabulut, ağabeyi Rıfat Karabulut ve kardeşi Dilek Karabulut’u gözaltına aldı. İddiaları kabul etmeyen Karabulut kardeşler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.Bu arada Sibel Bilgin'in, ailesine döndükten sonra yaptığı açıklamaların doğru olmadığı bildirildi.İki aylık beraberlikten sonra Denizli polisi ve Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliğinin yardımı ile Danimarka'ya geri dönen Sibel Bilgin(20) Bayram Karabulut'un vücudunda sigara söndürerek kendisine işkence yaptığını öne sürdü. Sibel Bilgin'in sığındığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bağlı Sevindirik Karakolu Amiri Başkomiser Osman Sungur, DHA'ya yaptığı açıklamada ”Sibel bize geldiğinde Bayram Karabulut'un kendisine bir kaç kez tokat attığını, evden çıkmasına izin vermediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Sibel vücudunda sigara yakıldığına dair bir şey söylemedi ve Danimarka'da yaptığı açıklamadaki gibi biz vücudunun resimlerini çekmedik.Çünkü böyle bir şeye hakkımız ve yetkimiz yok. Bunu ancak adli tıp yapabilir. Biz de kendisine Danimarka'nın Türkiye'deki temsilcileri ile temas kurmasına yardımcı olduk. Bayram Karabulut'u da ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktık çünkü elimizde savcılığa sevk etmek ve gözaltına almak için yeterli delil yoktu. Bizim yaptıklarımız kontrole açıktır. Devletin polisi şikayet olması durumunda gerekeni yapar ve vatandaşını korumak zorundadır”dedi.Sibel Bilgin'in Annesi Fatmaana Bilgin ise TV 2 kanalına yaptığı açıklamada kızının kollarındaki ve ellerindeki yaraları göstererek yaralarının sigara yanığı olduğunu öne sürdü. Danimarka polisi de Sibel Bilgin'in ifadesini aldı ancak anlattıklarını ne kadar innadırıcı buldukları konusunda açıklama yapmadı. Öte yandan Danimarka'da yaşayan Türkler ise Sibel'in açıklamalarının ailesine dönmek için uydurulmuş olabileceğini belirterek, açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını söylediler. Sibel ve ailesinin yaşadığı Randers Şehrinde yaşayan Şükrü Ertosun ”olayın başından beri anlatılanlar birbiri ile uyuşmuyor. Ben Sibel'in kendi rızası ile kaçtığını sonra da Türkiye'de yapamayacağını anlayınca geri döndüğünü ve ailesine kendisini tekrar kabul ettirmek için böyle konuştuğunu sanıyorum. Denizli büyük ve profesyonel polise sahip bir şehir. Olay anlatılanlar gibi olsaydı hiç şüphe yok gereken yapılırdı Özellikle Türk ve Danimarka basınında bu kadar geniş yer alan ve Türk, Danimarka makamlarının devreye girdiği bir olayda polis çok hassas davranır”dedi.