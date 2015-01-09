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Dünya

Danimarkalı gazete: Charlie Hebdo çizimlerini yayınlamıyoruz, tehditlere boyun eğiyoruz

Danimarkalı Jyllands-Posten gazetesi 'çalışanlarının can güvenliğinin her şeyin üzerinde' olduğunu vurguladı

09 Ocak 2015 19:54

Fransa’nın başkenti Paris’te saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisine destek olduğunu gösteren tüm Danimarka gazeteleri, derginin karikatürlerini sayfalarına taşıyarak dayanışma mesajı vermişti. Ancak Jyllands-Posten gazetesi editöryal bir yazı yayınlayarak, karikatürleri yayınlamayacağını belirtip, “Biz dokuz yıldır terör saldırıları korkusuyla yaşıyoruz ve evet, bu nedenle o karikatürleri yeniden yayınlamayacağız, şiddete ve tehditlere boyun eğdimizin de farkındayız" dedi.

Ancak Jyllands-Posten gazetesi editöryal bir yazı yayınlayarak, karikatürleri yayınlamayacağını belirtip, “Görüşünüşe göre terör işe yarıyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteden yapılan açıklamada, “Biz dokuz yıldır terör saldırıları korkusuyla yaşıyoruz ve evet, bu nedenle o karikatürleri yeniden yayınlamayacağız. Bunların bizim ya da Charlie Hebdo’nun çizimleri olması fark etmiyor. Şiddete ve tehditlere boyun eğdimizin de farkındayız” denildi.

Danimarkalı gazete çalışanlarının can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

Jyllands-Posten’ın 2005 yılında Muhammed peygamberle ilgili karikatürleri nedeniyle Müslümanlar ayaklanmış ve çıkan olaylarda yaklaşık 50 kişi hayatını keybetmişti.

Haberin tamamına diken.com.tr 'den ulaşabilirsiniz.

 

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