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Dünya
Deutsche Welle

Danimarkalı Bakan Hz. Muhammed karikatürü paylaştı

Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, bir müzeye tepki olarak Hz. Muhammed'in daha önce ırkçılık tartışmalarına yol açmış bir karikatürünü sosyal medya hesabında paylaştı.

27 Eylül 2017 15:45

Danimarka’nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, bir müzeye tepki göstermek amacıyla Hz. Muhammed’i başında bomba şeklinde bir sarıkla resmeden tartışmalı bir karikatürü sosyal medya hesabında paylaştı.

2005 yılında sağ eğilimli bir gazetede yayımlanan karikatür uluslararası çapta büyük tepki çekmiş ve ırkçılık eleştirilerine yol açmıştı.

Danimarka'nın Viborg kentindeki Skovgaard Müzesi söz konusu karikatürü sergiye almayınca Bakan Stojberg karara tepki olarak karikatürü tablet bilgisayarının ekran koruyucusu yapıp bunu da sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Bu müzenin kendi seçimi ve bunu yapmaya hakkı var ama bence bu utanç verici" ifadelerini kullandı. Stojberg "Dürüst olmak gerekirse sanırım bu karikatürlerle gurur duymamız gerekiyor" diye ekledi.

Bakan’a Facebook üzerinden olumlu ve olumsuz binlerce tepki ve yorum geldi. Bakanı "Harikasınız" diye kutlayanlar da "Nazi ve ırkçı" diye suçlayanlar da oldu.

Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, Danimarka’da merkez sağda yer alan muhafazakâr-liberal Venstre Partisi’nin bir üyesi. Danimarka’da sığınmacıların bin eurodan değerli eşya ve nakit paralarına el koyulmasını öngören tartışmalı yasa tasarısının da mimarlarından biri. Stojberg, ayrıca bu yılın başında göç konusunda hükümetin getirdiği 50 yeni sınırlama için bir pasta yapıp kutlayarak da gündeme gelmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, BD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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