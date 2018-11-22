Danimarka'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı yaptırımı

Geçen gün gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi vatandaşının Schengen bölgesine girişini yasaklayan Almanya'nın, Suudi Arabistan'a silah ihracatını da tamamen durdurmasının ardından bir adım da Danimarka'dan geldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Kaşıkçı cinayetinden sonra Danimarkalı yetkililerin Suudi Arabistan'a gönderilen silah askeri teçhizatın durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Kararın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan'ın Yemen'deki tutumu sebebiyle alındığı belirtildi.

Trump, kendisinin şahsi olarak Suudi Arabistan'la bir ticari ilişkisinin olmadığını ileri sürerek, "Umrumda değil, Suudi Arabistan'ın benimle bir ilgisi yok. Bu ülkeden 100 milyarlarca dolarlık ürün alıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Amerikan istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgileri değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (cinayetle ilgili) bilgi sahibi olabileceğini" ifade etmişti.

Trump'ın söz konusu açıklamada, "ABD Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek istiyor." mesajı vermesi ise ABD'de tepki çekti.