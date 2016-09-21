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Dünya

Danimarka'dan sonra İngiltere'de de atık gıda süpermarketi açıldı

Süpermarketteki ürünlerin fiyatlarını müşteriler belirliyor

21 Eylül 2016 13:21

Danimarka'dan sonra İngiltere'de de marka zinciri süpermarketlerin reyonlardan indirip çöpe attığı ancak hâlâ son kullanma tarihi geçmemiş gıdaların satışının yapıldığı süpermarket açıldı.

BBC'nin haberine göre, 'Real Junk Food Project' (Gerçek Çöp Gıda Projesi) süpermarketlerde satılamayan gıdaları Leeds kentindeki bir depoda topladı.

İngiliz Independent gazetesi özellikle ailesinin gıda ihtiyacını karşılayamayanların yeni açılan ve artık gıda satan marketten faydalanacağını yazdı.

Artık gıda marketleri ilk olarak Danimarka'da açılmıştı. Yeni marketler sayesinde ülkede gıda artığı son 5 yılda yaklaşık yüzde 25 azaldı.

 

"Hayatımızı kurtardı"

 

Kronik ağrı teşhisi konulan Kirsty Rhodes'un kocası, işi bırakıp çocuklara bakmak zorunda kaldığını ve ailenin gelirinin yarı yarıya azaldığını ifade ediyor.

Kirsty ise "Depo bu son bir ayda gerçekten hayatımızı kurtardı" diyor.

Rhodes ailesi marketten makarna, meyve suyu, makarna sosu, tatlı, meyve, sebze ve salata aldıklarını söylüyor.

Kirsty, "Bir keresinde bebek sütü bile bulabilmiştik. 7 aylık bir bebeğimiz var, çok işimize yaradı" diyor ve süpermarkette kendi reçelini yapmak isteyenlere ders vermeyi planladığını belirtiyor.

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Katı atıksüpermarketKirsty RhodesReal Junk Food Projectİngiltere

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