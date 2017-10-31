Danimarka'dan Rohingya Müslümanlarına destek

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Danimarka Kalkınma ve İşbirliği Bakanı Ulla TØrnæs, Bangladeş\'teki Rohingya Sığınmacı Kampı\'nı ziyaret etti.

Ulla TØrnæs, Rohingyalı Müslümanlara destek olmak için dünya liderlerine çağrıda bulunurken konuyla ilgili, \"Bangladeş, bu kadar fazla sığınmacıyı kabul etmesiyle büyük bir takdiri hak ediyor. Ama şimdi, uluslararası otoriteler Bangladeş ve yerel toplumları bu büyük görevde yalnız bırakmamak adına devreye girmeli\" dedi.

25 Ağustos\'tan beri ülkelerinden kaçarak Bangladeş\'e sığınan yaklaşık yarım milyon Rohingyalı için Danimarka Eylül ayında, insani yardım kuruluşları desteğiyle yaklaşık 6.25 milyon dolar topladı.

Özellikle kamptaki kadınlar ve çocuklar için endişelendiğini söyleyen Bakan Ulla TØrnæs, \"Her şeye rağmen, Bangladeş\'te halen insani yardım desteğine ihtiyaç var. Bu sebeple Danimarka, zor durumdaki ihtiyaç sahipleri için beş milyon dolar daha yardımda bulunacak\" dedi.

Bağışlarının yanında Danimarka, sığınma sebebiyle travma geçirmiş kadın ve çocuklara yardım eden Tek Duraklı Kadın Kriz Merkezi\'ni (One-Stop Women Crisis Centre) de destekliyor.