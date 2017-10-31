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Dünya

Danimarka'dan İngiltere'ye enerji kablosu

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Danimarka Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Birleşik Krallıklar ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak olan 750 metre uzunluğundaki kablonun yerleştirilmesine izin verdi

31 Ekim 2017 19:59

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Danimarka Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Birleşik Krallıklar ve Danimarka\'yı birbirine bağlayacak olan 750 metre uzunluğundaki kablonun yerleştirilmesine izin verdi.
Danimarka Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'na göre kablo Danimarka\'ya, ürettiği rüzgar enerjisini korumasında ve satmasında büyük bir olanak sağlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Lars Christian Lilleholt konuyla ilgili olarak, \"Burada Danimarka için sosyal ve ekonomik olarak sallantıda olan bir durum var çünkü uzun bir zamandır Danimarka\'da yeşil enerji fazlası var\" dedi. Ingolf Fırtınasını bu duruma bir örnek olarak gösteren Lilleholt, fırtına süresince üretilen yeşil enerjinin, yalnızca Danimarka kullanımı için çok fazla olduğunu söyledi. Lilleholt, \"Üretilen fazla enerji, elektrik fiyatları Danimarka\'dakinden daha yüksek olan İngiltere\'ye satılabilir\" dedi.
Dünyadaki en uzun doğrudan akım kablosu, Danimarka\'nın güneyindeki Yutland adasından, İngiltere\'nin kuzeydoğusunda yer alan Lincolnshire\'a kadar uzanacak. 1400 megawatt ile kablonun aktarım kapasitesi, Danimarka\'nın toplam enerji tüketiminin üçte birine denk olacak.

 

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