Danimarka’da trans haklarına destek



Danimarka Parlametosu Sağlık Komisyonu'nun salı günü aldığı karar uyarınca, trans bireylere ruhsal açıdan hasta muamelesi yapılmayacak. Komisyon Başkan Yardımcısı Flemming Moller, “Bunu bir hastalık olarak nitelendirmek son derece uygunsuzdu” dedi. Cinsel organlarıyla cinsel kimlikleri birbirine uymayan insanlar transseksüel olarak tanımlanıyor.

Danimarka, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak kararla Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) konuyu yeniden gözden geçirmesi için zorlamayı hedefliyor. Transseksüellik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından psikolojik hastalık olarak kabul ediliyor. Ancak Örgüt'ün, bu konuda değişiklik yapılması için görüşmelere bu yıl içinde başlaması planlanıyor.

Bu arada Uluslararası Af Örgütü Danimarka'nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladı. Yapılan açıklamada, Danimarka'nın transseksüel bireylerin hakları açısından örnek bir ülke olduğu belirtildi.