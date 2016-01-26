Danimarka'da tartışmalı yasa oylanıyor



Danimarka'daki merkez sağ hükümet tarafından hazırlanan yasa tasarısı sığınmacıların beraberlerinde getirdikleri 10 bin krondan (1340 euro) değerli eşya ya da nakit paralarına el konulmasını öngörüyor. Evlilik yüzükleri ve manevî değeri olan ziynet eşyaları kapsam dışında tutulacak.

10 bin krondan değerli saat, cep telefonu veya bilgisayara el konuyor. Hükümet, bu yolla sığınmacıların kalış ve bakım masraflarının bir kısmının karşılanacağını savunuyor.

Tasarı aile birleşimlerini de zorlaştırıyor. Mültecilerin Danimarka'ya ailelerini getirebilmeleri için öngörülen sürenin bir yıldan üç yıla çıkarılıyor. Ayrıca geçici ikamet izninin süresi de kısaltılıyor.

Avrupa Konseyi 'kaygılı'

Danimarka Uyum Bakanı İnger Stöjberg'e bir mektup gönderen Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, tasarıyla ilgili kaygılarını dile getirdi. Aile birleşiminin zorlaştırılmasını eleştiren Muiznieks, tasarının insan hakları standartlarıyla bağdaşmadığını vurguladı.

Okul ve kreşlerde domuz eti mecburiyeti

Danimarka'nın Randers şehrinin belediye meclisi, okul ve kreşlerde domuz eti servis etme zorunluluğu koymuştu. Domuz eti mecburiyeti uygulamasını hazırlayan sığınmacı karşıtı Danimarka Halk Partisi'nin (Dansk Folkeparti-DF) DF sözcülerinden Martin Henriksen, "Danimarka'nın sofra kültürünün yasaklanması kabul edilemez. Bu adımı bundan sonra ne izleyecek? Danimarkalı çocuklara ne yiyeceğine İslami kurallar ve 'yanlış anlamalara yol açabilecek hassasiyetler' yön vermemeli" ifadelerini kullanmıştı.