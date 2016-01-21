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Dünya
Deutsche Welle

Danimarka'da okul ve kreşlerde zorunlu domuz eti

Avrupa'daki sığınmacı krizi okul kantinlerine de yansıdı. Danimarka'daki Randers şehrinin belediye meclisi, okul ve kreşlerde domuz eti servis etme zorunluluğu koydu.

21 Ocak 2016 20:18


60 bin nüfuslu Randers şehrinde bir kreşin bir süre önce domuz etini yemek listesinden çıkarma kararı alması sığınmacı karşıtı Danimarka Halk Partisi'ni (Dansk Folkeparti-DF) harekete geçirdi.

DF sözcülerinden Martin Henriksen, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın sofra kültürünün yasaklanması kabul edilemez. Bu adımı bundan sonra ne izleyecek? Danimarkalı çocuklara ne yiyeceğine İslami kurallar ve 'yanlış anlamalara yol açabilecek hassasiyetler' yön vermemeli" ifadelerini kullandı.

Randers Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada DF grubu tarafından hazırlanan tasarıya liberaller de destek verince karar onaylandı.

Tartışılan kreşin velileri ne dedi?

Domuz etini yemek listesinden çıkaran kreşin Okul Aile Birliği'nden Dorthe Boe Danbjørg, Ritzau haber ajansına yaptığı açıklamada, domuzu menüden çıkarma kararının ideolojik bir yönü bulunmadığını, daha ziyade pratik amaçlı olduğunu söyledi. Danbjørg, "Çocukların büyük kısmı yemediğinden bunu listeden çıkarmak daha mantıklıydı" dedi.

Jyllands-Posten gazetesine konuşan pedagog Bente Gråkjær ise "Danimarka sofrasına uygun olması için domuz olması şart değil" sözleriyle domuz eti mecburiyetini eleştirdi..

Halk domuz eti mecburiyetine destek verdi

Metroxpress gazetesinin YouGov araştırma kurumuna yaptırdığı bir ankete göre Danimarkalıların çoğunluğu domuz eti mecburiyetini destekliyor. Anketi yanıtlayan her 10 kişiden 6'sı domuz eti uygulamasından yana görüş bildirdi. Her 5 Danimarkalıdan yalnızca 1'i buna karşı çıktı.

Danimarka, kişi başına ortalama 30 kilogramlık domuz eti tüketimiyle Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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