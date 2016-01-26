Danimarka'da mültecilerin ziynet eşyalarına ve paralarına el konulmasını öngören yasa onaylandı

Danimarka Meclisi, mültecilerin ziynet eşyaları ve paralarına el konulmasını öngören ve Nazi Almanyası uygulamalarına benzemekle eleştirilen yasa tasarını kabul etti.

Hürriyet’in haberine göre Danimarka hükümeti tarafından bir süre önce hazırlanan ve ülkeye sığınma talebinde bulunan mültecilerin takılarına el koyulmasını öngören yasa tasarısı bugün parlamentoda kabul edildi.

Toplam 34 madde

Söz konusu yasa ülkeye sığınma talebinde bulunan mültecilerin haklarının kısıtlandığı toplamda 34 maddeden oluşuyor. Maddeler arasında en fazla tepki çekeni ise mültecilerin takılarına el koyulmasını öngören madde. Söz konusu maddeye göre mültecilerin üzerinde bulundurdukları bin 500 dolardan daha pahalı takılara devlet el koyabilecek. Manevi değeri olan eşyalara ise dokunulmayacak.

Aile olma hakkı 3 yıl sonra

Öte yandan aynı kanunda ayrıca sığınma talebinde bulunan mültecilerin ailelerini ülkeye getirme hakları da ciddi oranda kısıtlanıyor. Kanuna göre mülteciler ancak 3 yıl sonra aile birleşimi yapma hakkına sahip olabiliyor.

İnsan hakları

Danimarka'nın, sığınmacıların ziynet eşyası ve paralarına el koymayı öngören yasa tasarısı, dün Avrupa Parlamentosu'da (AP) görüşülmüştü. Sivil Özgürlükler Komitesi'ndeki oturuma, Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen ile Entegrasyon ve Göç Bakanı Inger Stojberg katıldı. Jensen konuşmasında, ülkesinin söz konusu tasarıyla insan haklarına aykırı hareket etmediğini savunarak, "Danimarka her zaman insani değerlerin ve insan haklarının savunucusu oldu" dedi.

Stojberg ise Danimarka'ya geçen sene 21 bin kişinin sığınma başvurusu yaptığını belirterek, sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere erişimlerini sağladıklarını kaydetti. Diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında Danimarka'da sığınmacılara dönük muamelenin "adil" olduğunu savunan Stojberg, "Kendi başlarına idare edemeyenlere yardım etmeyi istiyoruz. Ancak yetebilenlerin ise devletten yardım almaması temel bir ilke" dedi.

Polise arama hakkı

Dün yaptığı açıklamada Stojberg, sığınmacıların kalış masraflarını karşılamak için beraberlerinde neler getirdiklerini söylemesinin zorunlu kılınacağını, polise bu kişileri ve çantalarını arama yetkisi verileceğini kaydetmişti. Stojberg, "Bir sığınmacının beraberinde getirdiği 10 bin krondan (4 bin 400 lira) fazla nakit, yiyecek ve barınma masrafları için elinden alınacak. Toplam değeri 10 bin kronu geçen eşyalar da masrafları karşılamak için alınacak. 10 bin kron bizce adil bir rakam" diye konuştu.

Nişan veya evlilik yüzüğü gibi kişisel ziynet eşyasına el konulmayacağını söyleyen Stojberg, "El konulan eşyalar, masrafların karşılanması için daha sonra açık artırma ile satılacak. Buna dair bir kılavuz hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.

Büyük tepki çeken yasanın şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Uygulama, Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik uygulamalarına benzetilerek eleştiriliyor .