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Dünya

Danimarka’da maç sonrası orta sahada seks skandalı

Danimarka Süper Ligi’nde oynanan bir maçın ardından, sahaya giren bir çift burada sevişti. Olay, Danimarka basınında alaylı bir dille ele alındı

27 Ağustos 2013 15:51

Danimarka'nın süper lig takımlarından Brondby, kendi sahasında Randers ile oynadı. 0-0 biten maç sonrasında bir çiftin sahanın orta yuvarlağı içinde seks yaptığını gören görevliler çifti stadyumdan attı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ünsal Turan'ın haberine göre, saha ortasında seks yapan çift sahadan atılırken, güvenlik elamanlarına tepki göstererek, "maç bitti, aşka geldik eve gitmeyi bekleyemedik ne var bunda kızacak" şeklinde konuştu.

Brondby kulübü basın şefi Mikel Davidsen tarafından Twitter'de yapılan açıklamada, maç bitiminde seyirciler sahadan çıkarken, bir çiftin sahanın tam ortasına giderek, orta yuvarlakta seks yapmaya başladığının görülmesi üzerine güvenlik elemanlarının çifte müdahalede bulunduğu ve hemen sahadan atıldığı bildirildi.

Olay Danimarka medyasında alaylı bir şekilde yer aldı. Gazeteler olaya geniş yer ayırırken "Brondby ve Randers arasında oynanan maç 0-0 sonuçlandı. Hiçbir oyuncu gol atamadı ama saha ortasında seks yapan erkek gol attı" cümleleriyle verdi. Olaydan sorumlu tutulan Brondby kulübünün güvenlik şefi ise konuşmak istemedi. Kulüp yöneticileri söz konusu çifti polise şikayet etmeyeceklerini açıkladı.

 

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