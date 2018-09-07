Danimarka'da kriz çözüldü

Danimarka Futbol Federasyonu, futbolcularla yaşanan krizin çözüldüğünü açıkladı.

Danimarkalı futbolcular Galler ile oynanacak Uluslar Ligi maçında forma giyebilecek. Danimarka Futbol Federasyonu milli takım oyuncularıyla 30 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olan geçici bir anlaşma yaptıklarını açıkladı. 10 Eylül'de federasyon ve oyuncular ilerideki aşama için toplanacaklar. Bu geçici anlaşma sayesinde oyuncular Galler karşısında takımda yer alabilecekler.

Danimarka Futbol Federasyonu ile milli takım oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı, as takım oyuncuları milli formayı giymeyi reddetmişti ve Slovakya karşısında 3-0 mağlup olmuşlardı. Danimarka'nın kadrosunda farklı mesleklerden isimler forma giymişti.

Danimarka'nın Slovakya karşısındaki 11'i:

Satış uzmanı, tekne mekanikeri, gardiyan, işsiz, YouTuber, üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, danışman, marangoz, satış danışmanı.