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Yaşam

Danimarka’da İzmir plakalı araç alarmı

Danimarka Polisi dün öğle saatlerinde Kopenhag’ın Studiestraede Caddesi’nde park halindeki Türk plakalı bir araç nedeniyle alarma geçti.

11 Eylül 2011 03:00

T24 - Danimarka Polisi dün öğle saatlerinde Kopenhag’ın Studiestraede Caddesi’nde park halindeki Türk plakalı bir araç nedeniyle alarma geçti.



11 Eylül olaylarının yıldönümü nedeniyle diken üstündeki Kopenhag polisi, 35 FP 446 plakalı Suzuki marka kırmızı cipin, karikatür krizinden sonra sürekli tehdit altında olan Jyllands Posten ve Politiken gazetelerine ait binaya yakın park halinde olduğunun tespiti üzerine caddeyi insan ve araç trafiğine kapadı.


Araçta bomba olduğundan şüphelenen polis, orduya ait bomba uzmanlarından yardım istedi, özel termal kamera ile donatılmış paletli bir robot da bölgeye getirdi.


Robotun kameralarında aracın altında birkaç kablonun sarktığının görülmesi üzerine araç, çekiciyle polis merkezine götürüldü. Ancak burada yapılan incelemede araçta bomba olmadığı tespit edildi.


Bu arada aracın sahibi de ortaya çıktı. Polis, ismini saklı tuttuğu aracın Türk sahibinden özür dileyerek cipi teslim etti.



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