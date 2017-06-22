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Yaşam

Danimarka'da idrardan bira yapıldı

Roskilde Festivali'nden toplanan 50 bin ton idrar geri dönüştürüldü

22 Haziran 2017 23:54

Danimarkalı Noerrebro Bryghus bira firması, bir festivalden topladığı 50 bin litre idrarı geri dönüştürerek ‘Pisner' isimli bir bira yaptı.

Danimarkalı Noerrebro Bryghus firması, 2015'te yapılan Roskilde Festivali'nden topladığı 50 bin ton idrarı geri dönüştürdü. Firma, topladığı idrarları, 11 ton arpayı malt haline getirmede kullanarak bira elde etti.

Bu arada toplanan idrarlar, sanıldığı gibi doğrudan malzeme olarak değil, gübre olarak kullanıldı.

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