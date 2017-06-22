Danimarka'da idrardan bira yapıldı

Danimarkalı Noerrebro Bryghus bira firması, bir festivalden topladığı 50 bin litre idrarı geri dönüştürerek ‘Pisner' isimli bir bira yaptı.

Danimarkalı Noerrebro Bryghus firması, 2015'te yapılan Roskilde Festivali'nden topladığı 50 bin ton idrarı geri dönüştürdü. Firma, topladığı idrarları, 11 ton arpayı malt haline getirmede kullanarak bira elde etti.

Bu arada toplanan idrarlar, sanıldığı gibi doğrudan malzeme olarak değil, gübre olarak kullanıldı.