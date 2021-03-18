Danimarka, yoksul semtlerde "Batı kökenli olmayanların" sayısını düşürmeyi hedefliyor

Katı göçmen politikalarıyla bilinen Danimarka, "gettolaşma" yasa tasarısı kapsamında yoksul semtlerde "Batı kökenli olmayanların sayısını düşürme" planı duyurdu.

Danimarka İçişleri Bakanlığı, 10 yıl içinde yoksul semtlerde "Batı kökenli olmayanların" sayısını maksimum yüzde 30'la sınırlayacak bir plan duyurdu.

Yasa tasarısına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Kaare Dybvad Bek, bir bölgede çok fazla "Batı kökenli olmayan yabancının, dini ve kültürel paralel toplumlar yaratma riski oluşturduğunu" söyledi. Bek, yoksul mahalleleri tanımlarken kullanılan "getto" kelimesinin yeni yasadan çıkarılacağını "Getto terimi yanlış yönlendirici" diyerek açıkladı.

Danimarka'da "getto" terimi şu ana kadar bin kişiden fazla insanın yaşadığı, yarısından fazlasının "Batı kökenli olmadığı" ve dört farklı kriterin ikisini karşılayan semtler için kullanılıyordu. Söz konusu dört kriter şöyle: Yaşayanların yüzde 40'ından fazlasının işsiz olması, yüzde 60'ından fazlasının 39-50 yaşları arasında yüksek eğitimi olmayan kişiler olması, ulusal ortalamadan üç kat daha fazla suç oranı görülmesi, bölgesel ortalamadan yüzde 55 düşük geliri olması. Danimarka'da 15 mahalle şu an "getto" tanımına uyuyor.

Danimarka, Avrupa'nın en katı göç politikalarına sahip ülkelerinden biri konumunda.