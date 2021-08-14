Danimarka ve Norveç, Kabil büyükelçiliklerini kapatıp diplomatlarını Afganistan'dan tahliye etme kararı aldı

T24 Dış Haberler

Afganistan'da Taliban vilayet başkentlerini hızlı bir şekilde ele geçirmeye devam ederken Danimarka ve Norveç, Kabil büyükelçiliklerini kapatıp personeli tahliye etme kararı aldıklarını belirtti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, "Kabil Büyükelçiliğimizi geçici olarak kapatma kararı aldık" dedi ve personel tahliyesinin aynı kampüsü paylaştığı Norveç ile çok yakın biçimde koordine edileceğini bildirdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Soreide de kısa süre sonra büyükelçiliği kapatıp diplomatlarnı ülkeden çıkarma kararı aldıklarını bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da şimdilik büyükelçiliğini açık tutacaklarını belirterek, Finlandiya, Avrupa Birliği ve NATO için çalışmış 130 Afganı ve yakınlarını ülkeden çıkaracaklarını açıkladı.