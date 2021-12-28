Danimarka ve İsveç'te Koronavirüs kısıtlamaları: Ülkeye girişte negatif test göstermek zorunlu hale getirildi

Danimarka ile İsveç, ülkeye girişlerde negatif Covid-19 testi (PCR) gösterme şartı getirdi. Bu durum aşı olanlar için de zorunlu olacak.

Danimarka hükümeti, ülkede ikamet etmeyen yolcuların, ülkeye girişte 48 saatten daha az bir süreli bir negatif antijen testi (hızlı test) veya maksimum 72 saatlik bir PCR testi göstermelerini şart koşuyor. Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe giren ve 17 Ocak’a kadar sürecek olan uygulamada, ülkede ikamet eden yolcuların ise, Danimarka’ya vardıktan sonra en geç 24 saat içinde Koronavirüs testi olmaları gerekiyor.

İsveç'in salı gününden itibaren ülkeye girişte yeni kısıtlamalara göre ülkeye girişlerde 12 yaşın üzerinde olan ve İsveç vatandaşı olmayan veya İsveç’te ikamet etmeyen herkesin, en fazla 48 saatlik bir negatif Koronavirüs testini göstermeleri gerekiyor. Test şartı Covid-19 aşısını olanlar için de geçerli.

6 ay içinde hastalığı geçirenler zorunluluktan muaf

Ancak, Danimarka sınırındaki Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinden iş seyahati için gelenler, 15 yaşından küçük olanlar ve son altı ay içinde Covid-19'a yakalandığını belgeleyen kişiler için bu zorunluluk bulunmayacak. Ayrıca Danimarka’da birçok yerde Kovid-19 sertifikası (Coronapas) zorunluluğu ve toplu taşıma araçlarında, mağazalarda ve benzeri yerlerde yüz maskesi zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan ülkede son haftalarda vaka sayısındaki keskin artışa rağmen hastaneye kaldırılanların sayısında nispeten bir azalma var. Danimarka Halk Sağlığı Enstitüsü (Statens Serum Institut), 23 Aralık’ta enfekte olanlar arasında omikron varyantı oranının yüzde 75 olduğu açıkladı. Pazartesi günü ise Danimarka hastanelerine başvuran Kovid-19 hasta sayısı 608 oldu. Bu, kasım ayı sonlarına göre yaklaşık 150 kişi fazla. Aralık ayı başında, Danimarka’da günde yaklaşık beş bin korona vakası yaşanırken bu sayı son 24 saatte ise 16 binin üzerine çıktı. Ülkede şu ana kadar 3 bin 217 kişi yaşamını yitirdi. 2 doz aşı olanların sayısı oranı yüzde 77,3, 3 doz aşı olanların oranı ise yüzde 42,7.

İsveç de benzeri tedbirler aldı

İsveç, salı gününden itibaren ülkeye girişte yeni kısıtlamalar getirdi. Buna göre ülkeye girişlerde 12 yaşın üzerinde olan ve İsveç vatandaşı olmayan veya İsveç’te ikamet etmeyen herkesin, en fazla 48 saatlik bir negatif Koronavirüs testini göstermeleri gerekiyor. Test şartı Covid-19 aşısını olanlar için de geçerli.

Kararın ardından İsveç ile Danimarka arasında bulunan Øresund Köprüsü’nün İsveç istikametinde kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.

İsveç’te toplamda 15 bin 265 kişi hayatını kaybetti. 23 Aralık rakamlarına göre ülkede 2 doz aşı olanların oranı yüzde 71,0 olarak açıklandı. 3 doz aşı oranı ise yüzde 22,4.

Norveç’te ise ülkeye girişte test şartı daha önce açıklanmıştı. Koronavirüs testi olmayanlar havaalanında test yapmak zorunda. Bunun yanı sıra ülkeye giriş yapmadan önce dijital olan ülkeye giriş formu doldurulması ve korona sertifikası gösterilmesi zorunluluğu var.

Norveç’te birkaç hafta önce 6 binin üzerine çıkan rekor vaka sayısında azalma görülüyor.