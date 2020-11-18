Danimarka'da "17 milyon vizonun öldürülmesi" kararı istifa getirdi

Danimarka'da çiftliklerdeki vizonların öldürülmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Tarım Bakanı Mogens Jensen görevinden istifa etti.



Danimarka'da Kasım ayı başında yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun öldürülmesine karar verilmişti.

Vizonların öldürülmesine başlanırken, riskli bölgeler dışında bulunan çiftliklerdeki vizonların öldürülmesinin yasal gerekçesinin bulunmadığı savunulmuş, söz konusu durum hükümet tarafında da kabul etmişti.

Karara gelen tepkilerin ardından Tarım Bakanı Mogens Jensen görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Liberal Parti'den Jakob Elleman-Jensen Tarım Bakanı Jensen'in istifasına atıfta bulunarak, “Başbakan Mette Frederiksen'in de aynısını yapmasını istiyorum. Başbakanın bir hata yaptığında bunun onun sorumluluğu olduğunu kabul etmesini istiyorum" diyerek vizon itlafında Başbakan Jensen'in de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.