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Spor

Danimarka Superliga'da Zoom üzerinden sanal tribün kuruldu

29 Mayıs 2020 16:01

BBC Türkçe

Danimarka'nın birinci futbol ligi Superliga'daki AGF Aarhus ekibinin taraftarları, Zoom üzerinden maça bağlanarak tezahürat yaptı.

Kulüp bunun için stadın kenarına dev ekranlar kurdu.

Seyircisiz oynanmaya devam eden ligde gerçekleşen bu uygulamanın "dünyanın ilk sanal tribünü" olduğu belirtildi.

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Dün Randers'a karşı oynadıkları ve 1-1 biten maç sırasında dönüşümlü olarak bazı evlerden büyük ekranda görüntüler gösterilirken bazı ekranlarda da çok sayıda seyircinin evinden görüntülerin yer aldığı bir kolaj gösterildi.

Kulüp aynı anda 200 evin bu ekranlardan gösterildiğini açıkladı.

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