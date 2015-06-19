T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Danimarka sağa kaydı

Danimarka'da yapılan parlamento seçimlerinden sağ blok zaferle çıktı. 4 yıl önce ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Schmidt istifasını açıkladı. Her 5 Danimarkalı'dan biri aşırı sağcı partiye oy verdi.

19 Haziran 2015 11:39


Danimarka'da dün yapılan parlamento seçimlerinin sonucu açıklandı. Eski başbakanlardan Lars Lokke Rasmussen liderliğindeki merkez sağ ittifak 179 sandalyeli parlamentoya 90 milletvekili göndermeyi başardı. Rasmussen vergi indirimi sözü vermiş, göç ve mülteci politikalarının gözden geçirileceğini vaat etmişti.

Helle Thorning-Schmidt liderliğindeki merkez solun sandalye sayısı ise 85'de kaldı. Yenilgiyi kabul ettiğini söyleyen Thorning-Schmidt, başbakanlık ve Sosyal Demokrat Parti genel başkanlığından istifasını duyurdu. Thorning-Schmidt, 2011 yılında Danimarka'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.

Aşırı sağın büyük çıkışı

Seçimlerde en büyük çıkışı aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) yaptı. Oy oranını yüzde 21,1'e yükselten DF, böylece parlamentodaki sandalye sayısını da 37'ye çıkardı. DF'in kurulacak yeni hükümette yer alması bekleniyor.

Sonucu yorumlayan DF genel başkanı Kristian Thulesen Dahl, "inanmakta zorlandığını" açıkladı. DF mültecilere kapıların kapatılmasını ve sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DanimarkaSchmidtDanimarkalıLars Lokke RasmussenThorning-SchmidtSosyal Demokrat PartiDanimarka Halk PartisiKristian Thulesen DahlDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24