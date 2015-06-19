Danimarka sağa kaydı



Danimarka'da dün yapılan parlamento seçimlerinin sonucu açıklandı. Eski başbakanlardan Lars Lokke Rasmussen liderliğindeki merkez sağ ittifak 179 sandalyeli parlamentoya 90 milletvekili göndermeyi başardı. Rasmussen vergi indirimi sözü vermiş, göç ve mülteci politikalarının gözden geçirileceğini vaat etmişti.

Helle Thorning-Schmidt liderliğindeki merkez solun sandalye sayısı ise 85'de kaldı. Yenilgiyi kabul ettiğini söyleyen Thorning-Schmidt, başbakanlık ve Sosyal Demokrat Parti genel başkanlığından istifasını duyurdu. Thorning-Schmidt, 2011 yılında Danimarka'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.

Aşırı sağın büyük çıkışı

Seçimlerde en büyük çıkışı aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) yaptı. Oy oranını yüzde 21,1'e yükselten DF, böylece parlamentodaki sandalye sayısını da 37'ye çıkardı. DF'in kurulacak yeni hükümette yer alması bekleniyor.

Sonucu yorumlayan DF genel başkanı Kristian Thulesen Dahl, "inanmakta zorlandığını" açıkladı. DF mültecilere kapıların kapatılmasını ve sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasını talep ediyordu.