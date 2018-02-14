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Dünya

Danimarka Prensi Henrik 83 yaşında yaşamını yitirdi

Nafiz Albayrak / New York, 14 Şubat (DHA) - Zatürree tanısı ile hastaneye kaldırılan Danimarka Prensi Henrik, 83 yaşında yaşamını yitirdi

14 Şubat 2018 11:12

Nafiz Albayrak / New York, 14 Şubat (DHA) - Zatürree tanısı ile hastaneye kaldırılan Danimarka Prensi Henrik, 83 yaşında yaşamını yitirdi. 
Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, \"Kraliyet Mansiyonu Prens Henrik, 13 Şubat Salı gecesi  23.18’de Fredensborg Sarayı\'nda yaşamını yitirdi\" denildi.
Mısır\'da, Ocak ayı sonlarında seyahat ederken zatürree hastalığına yakalandığı belirlenen ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a nakledilen Prens Henrik’in sol akciğerinde bir tümör oluştuğu, daha sonra da enfeksiyona yakalandığı belirtilmişti.

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