Danimarka, Peru karşısında tek golle güldü

FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu’nun kritik maçında Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi. Grubun ilk karşılaşmasında Fransa, Avustralya’yı zorlanmasına rağmen 2-1 mağlup etmeyi başarırken Danimarka da Peru karşısında 1-0’lık skorla galip geldi.

36 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’nda yer alma şansı bulan Peru, pek çok fırsattan yararlanamazken 59’da Yurary Poulsen’in golüyle Danimarka sahadan 1-0 galip ayrıldı. VAR (video yardımcı hakem) yardımıyla 45+1’de penaltı şansı yakalayan Peru’da Christian Cueva’nın şutu üstten auta gitti.

Gruptaki ikinci maçlarda 21 Haziran’da saat 15.00’te Fransa ile Peru, saat 18.00’de ise Danimarka ile Avustralya karşı karşıya gelecek.