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Dünya

Danimarka Parlamentosu'ndan burka ve peçe yasağına onay

Yasa Ağustos ayında yürürlüğe girecek

31 Mayıs 2018 17:10

Danimarka'da geçen yıldan bu yana tartışılan burka ve peçe yasağı, parlamentoda yapılan oylamada, 30'a karşı 70 oy ile yasalaştı. Yasa Ağustos ayında yürürlüğe girecek.

Yasağa 3 partili koalisyon hükümetini oluşturan Liberal Parti Venstre, Muhafazakar Halk Partisi ve Liberal İttifak Partisi ile birlikte, hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ Danimarka Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Parti de destek verdi.

Ağustos ayında yürürlüğe girecek yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 1000 kron (700 lira) ceza kesilecek. Yasağı 4 kez ve daha fazla sayıda ihlal edenler ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin lira) para cezasına çarptırılacak.

Adalet Bakanı Sören Pape Poulsen yasak ile ilgili yaptığı açıklamada, polisin burka ve peçeli kişilerin yüzünü açmayacağını, cezayı kestikten sonra evlerine dönmelerini isteyeceğini söyledi.

 

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