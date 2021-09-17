Danimarka, ömür boyu hapis cezası alanların romantik ilişki kurmasını yasaklamayı planlıyor

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Danimarka hükûmeti, ömür boyu hapis cezası alan mahkûmların hapishanede geçirdikleri süre boyunca flört etme ve suçlarını başkalarına tanıtma şansı olmaması için romantik ilişkiler kurmalarının yasaklanmasını gündemine aldı.

ABC News'da yer alan habere göre, cinayet suçlusu Peter Madeson'ın 17 yaşında biriyle ilişki kurması üzerine tartışmalar başladı. Adalet Bakanı Nick Haekkerup, "Son yıllarda vahşi suç işleyen mahkumların genç insanlarla iletişime geçtiği, sempati kazandığı olaylar gördük. Bunu durdurmamız gerekiyor" dedi.

Danimarka'da şu anda uzun süreli ceza alan mahkumların dışarıdaki insanlarla telefonla görüşme, mektuplaşma, yüz yüze görüşme şansları olabiliyor.

Hükümet, ömür boyu hapis cezası alan kişilerde romantik ilişkilerin önüne geçmek için altı noktalı bir plan sunacak. Plan 179 koltuklu Danimarka Parlamentosu'nda onaylanırsa, mahkumun cezasının ilk 10 yılı boyunca yasak geçerli olacak.

Danimarka'da ömür boyu hapis cezaları genellikle 16 yıla tekabül ediyor ancak bu süre içinde yapılan değerlendirmelerde ceza uzatılabiliyor.