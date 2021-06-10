Danimarka'nın şampiyonluğu mu, Yunanistan'ın zaferi mi; işte Avrupa Şampiyonası'nın en büyük sürprizleri

T24 Spor Merkezi

2020 Avrupa Şampiyonası, 11 Haziran Cuma günü Türkiye ve İtalya arasındaki karşılaşmayla sahne alacak.

Avrupa Şampiyonaları boyunca pek çok sürpriz sonuç yaşanırken, "mucize" denilebilecek şampiyonluklar da yaşandı.

İşte kupa tarihindeki sürpriz sonuçlar ve şampiyonlar...

EURO 1992; tatilden gelip şampiyon oldular

29 yıl önce düzenlenen 1992 Avrupa Şampiyonası, kelimenin tam anlamıyla "peri masalı"na şahit oldu.

Turnuva için vize alamayan Richard Møller Nielsen yönetimindeki Danimarka, Yugoslavya'da yaşanan iç savaş nedeniyle, şampiyonaya günler kala davet edildi.

A Grubu'nda İsveç, İngiltere ve Fransa ile eşleşen Danimarka, ilk maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı. İkinci maçta İsveç'e 1-0 mağlup olan Danimarka'nın turnuvaya veda ettiği konuşulmaya başlandı.

Son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup eden Danimarka, İsveç'in de İngiltere'yi yenmesiyle yarı finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Bir önceki kupanın şampiyonu Hollanda ile normal süresi 2-2 biten karşılaşmada, finale çıkan takımı penaltılar belirledi ve Danimarka, finale yükseldi.

Finalde, turnuvanın favorisi Almanya ile karşılaşan kuzey ekibi, Jensen ve Vilfort'un golleriyle şampiyonluğu kazanırken, futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine de imza atmış oldu.

Yunanistan'ın sürpriz şampiyonluğu

Portekiz'de düzenlenen 2004 Avrupa Şampiyonası, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sürprizlerinden birine sahne oldu.

Kimsenin şans tanımadığı Yunanistan, önce Portekiz, İspanya ve Rusya'nın olduğu A Grubu'ndan ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden Fransa ile eşleşen Yunanistan, Charisteas'ın attığı tek golle, bir anda kendini yarı finalde buldu.

Yarı finalde, Almanya'nın grubundan çeyrek finale yükselen Çek Cumhuriyet ile eşleşen Yunanistan, uzatmalarda Dellas'ın attığı golle, finale yükselme başarısını gösterdi.

Finalde, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği, evsahibi Portekiz'le karşı karşıya gelen mavi-beyazlılar, Charisteas'ın 57. dakikada attığı golle, Avrupa Şampiyonaları tarihinin büyük süprizlerinden birine imza atarak, mutlu sona ulaştı.

2008'de Rusya'dan büyük çıkış

Avusturya ve İsviçre'nin evsahipliğinde düzenlenen 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da, sürprizlerden biri yaşandı. Turnuva başlarken, kimsenin şans tanımadığı Rusya yarı finale yükseldi.

Turnuvaya 4-1'lik İspanya mağlubiyeti ile başlayan Rusya, önce Yunanistan'ı, ardından da İsveç'i yenerek, adını çeyrek finale yazdıran 8 takımdan biri oldu.

Çeyrek finalde, turnuvanın favorilerinden olan Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Rusya, Almanya, İspanya ve Türkiye'yle birlikte yarı final vizesi alan ülkelerin arasında yer aldı.

Turnuvadaki ilk maçında 4-1 yenildiği İspanya ile karşı karşıya gelen Rusya, kupanın şampiyonu İspanya'ya 3-0 yenilse de, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçen bir performansa imza attı.

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