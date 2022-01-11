Danimarka istihbarat başkanı, sızan belgeler nedeniyle gözaltına alınmış

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Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (DDIS) Başkanı Lars Findsen'in "çok gizli" belgelerin sızdırılmasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı belirtildi.

İskandinav ülkesinin iki istihbarat kurumu, belgelerin sızdırılmasıyla ilgili olarak dört mevcut ve dört eski çalışanının gözaltına alınmasıyla kaosa sürüklenmişti. İsminin kendi talebiyle açıklanmasının ardından Findsen'in gözaltına alınanlar arasında ortaya çıktı.

Danimarka kamu yayıncısı DR'ın aktardığına göre soruşturma devam ederken sadece Findsen'in gözaltında tutulmasına devam edilmesine karar verildi.

Ritzau'ya göre gözaltı süresi 4 Şubat'a kadar uzatılan Findsen, "Suçlamaların açıklanmasını istiyorum, ben suçlu değilim. Bu çılgınca" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre sızdırılan belgelerle ilgili soruşturma kapalı kapılar ardında yürütüldüğü için soruşturmanın içeriği ile ilgili fazla başlık bilinmiyor.

Danimarka'nın dış istihbarat başkanının yetkileri 2020'nin Ağustos ayında kurumunun bir gözlemleme skandalında oynadığı rol nedeniyle askıya alınmıştı. Suçlamalara göre DDIS, vatandaşları hakkında bilgi toplayıp bunları yabancı güçlerle paylaştı.