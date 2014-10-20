Danimarka istedi, Türkiye bıraktı

Danimarka Adalet Bakanı Mette Frederiksen, Türkiye'nin, iadesini istedikleri Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı zanlının serbest bırakıldığını kabul ettiğini açıkladı.

Frederiksen, zanlının serbest bırakılma nedeni hakkında açıklama alamadıklarını söyledi.

Söz konusu kişi, Kopenhag'da, 5 Şubat 2013'te yazar Lars Hedegaard'ı öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay önce Türkiye'de tutuklanmış, iadesi istenen bu kişinin serbest bırakıldığı iddia edilmiş, bunun üzerine Danimarka'dan bir heyet Türkiye'ye gelmişti. Danimarka Adalet Bakanı da, heyetin dönüşü sonrası konuştu.

Frederiksen, Türkiye'de yapılan görüşmelerde, Türk yetkililerin zanlının serbest bırakıldığını kabul ettiklerinin anlaşıldığını, ancak serbest bırakılma nedeni konusunda net bir cevap alamadıklarını ifade etti.

"Söz konusu kişinin serbest bırakılmasını anlaşılmaz buluyorum" ifadesini kullanan Frederiksen, heyetin Türkiye'deki görüşme sonuçlarının 23 Ekim Perşembe günü Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu'nda ele alınacağını kaydetti.

Olay:

Kopenhag polisi 27 Nisan 2014'te yaptığı açıklamada, 5 Şubat 2013'te postacı gibi davranarak başkent Kopenhag'ın Frederiksberg semtindeki evinde, aşırı sağcı yazar Lars Hedegaard'a silahla ateş etmek isteyen ve silahının tutukluk yapması üzerine kaçtığı belirtilen zanlının Türkiye'de yakalanarak tutuklandığını açıklamıştı.

Bir süre Suriye'de bulunduğu belirtilen Lübnan asıllı zanlının iadesini talep eden Danimarka makamları, Ağustos ayından bu yana zanlının nerede olduğunu bilmediklerini açıklamış, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi 8 Ekim'de Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bilgi talebinde bulunmuştu.

Dışişleri yetkilileri, 10 Ekim ve 13 Ekim günleri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez'i iki kez bakanlığa davet ederek konuyla ilgili bilgi istemişti.

Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu 16 Ekim'de Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard ve Adalet Bakanı Mette Frederiksen'in de katıldığı toplantıda konuyu görüştükten sonra, 17 Ekim Cuma günü Ankara'ya heyet gönderilmişti.