Danimarka ile ikinci karikatür krizi kapıda

Danimarka’nın Jyllands-Posten gazetesinde 2005 yılında yayımlanan Hz.Muhammed karikatürlerinden sonra, bu kez de peygamber karikatürlerinin benzeri yeni tasvirlerden oluşan bir kitap yayımlandı.



Danimarka’da İslama karşı takındığı sert tutum ve dile getirdiği ağır eleştirilerle tanınan köşe yazarı Lars Hedegaard’ın yazdığı kitaptaki tasvirleri, 3 yıl önce dünya çapında olaylara neden olan Hz. Muhammed karikatürünün çizeri Kurt Westergaard yaptı.



Kurt Westergaard, Jyllands-Posten gazetesinde yayımlanan ve Hz. Muhammed’in başında içinde bomba olan bir türbanla çizdiği karikatürle Müslümanların şiddetli tepkisini çekmişti. Geçen aylarda Westergaard’a suikast girişiminde bulunmak suçlamasıyla tutuklanan bir Tunuslu’nun duruşması ise sürüyor.



Hedegaard’ın Berlingske Tidende gazetesinde “Groft Sagt” (Sert Söylem) adlı köşesinde yazdığı yazılardan seçkilerin yer aldığı ve köşeyle aynı adı taşıyan yeni kitapta 100 farklı karikatür var.



Kitabın kapağında, Jyllands-Posten’in daha önce yayımladığı Hz. Muhammed tasvirlerini sert bir şekilde eleştiren eski Danimarka Dışişleri Bakanı Uffe Ellemann Jensen, ağzında piposuyla secdeye varmış olarak gösteriliyor.

