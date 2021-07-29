Danimarka hükümeti, Suriyelileri geri gönderme girişimleri nedeniyle yasal işlemlerle karşı karşıya

Danimarka hükümetini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) çıkarmaya hazırlanan avukatlar, Danimarka'nın yüzlerce Suriyeliyi "ülkelerinin artık güvenli olduğu" iddiasıyla Şam'a geri gönderme girişiminin, diğer ülkeler için "tehlikeli bir emsal oluşturacağını" söyledi.

The Guardian'ın haberine göre; Danimarka'daki yetkililer, geçen yaz Suriyeli mültecilerin geçici oturma statüsünün yenilenmesine yönelik başvuruları reddetmeye başladı. Bu hareketlerine sebep olarak, bir raporun Suriye'nin bazı bölgelerindeki güvenlik durumunun "önemli ölçüde iyileştiğini" göstermesi öne sürüldü.

Uluslararası adalet ve insan hakları davalarına yardım eden Londra merkezli Guernica 37, Danimarka'daki sığınma avukatları ve etkilenen ailelerle birlikte, Cenevre Sözleşmesi'nin "geri göndermeme" ilkesi sebebiyle hükümet politikasına meydan okumaya çalışıyor.

"Suriye'nin siyasi şiddet riski, her zamanki gibi büyük bir sorun"

Guernica 37'nin strateji notunda, “Danimarka'daki durum derinden endişe verici. Suriye'nin bazı bölgelerinde doğrudan çatışmalarla bağlantılı şiddet riski azalmış olsa da, siyasi şiddet riski her zamanki gibi büyük bir sorun ve Avrupa'dan dönen mülteciler rejim güvenlik güçleri tarafından hedef alınıyor. Danimarka hükümetinin mültecileri Suriye'ye zorla geri gönderme çabaları başarılı olursa, diğer birçok Avrupa devletinin izleyeceği tehlikeli bir emsal oluşturulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

5.8 milyon kişiye ev sahipliği yapmakta olan Danimarka'nın hoşgörü konusundaki itibarı, aşırı sağ Danimarka Halk Partisi'nin yükselişinden etkilendi.

2015 yılında Danimarka'ya geldiğinde, ailesi ve erkek kardeşleriyle yeniden bir araya gelen 27 yaşındaki Ghalia'nın oturma izni, mart ayında iptal edildi.

Karara itiraz eden Ghalia "Göç merkezine tek başıma girmekten korkuyorum. Başka seçeneğimiz olduğuna inanıyorlar ama geri dönersem tutuklanırım" dedi.