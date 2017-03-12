Danimarka, Hollanda krizi nedeniyle Yıldırım'ın gezisini ertelemeyi önerdi

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Türkiye'nin Batı demokrasisine yönelik ifadeleri ve Hollanda'yı hedef alan sert açıklamalarından dolayı "yanlış bir algı oluşmaması" için Başbakan Binali Yıldırım'a Kopenhag ziyaretini ertelemesini önerdi.

Rasmussen, resmi Facebook hesabından yayınladığı açıklamada, "normal koşullar altında Başbakan Yıldırım'ı Kopenhag'da ağırlamak beni memnun ederdi" dedi ve şöyle devam etti:

"Bununla birlikte (Yıldırım ile) yapacağımız görüşmeyi, Türkiye'nin Hollanda'ya yönelik son dönemdeki saldırılarında soyutlayamayız. Dolayısıyla, Türk mevkidaşıma görüşmemizi ertelemeyi önerdim" dedi.

Rasmussen, Türkiye'de demokratik ilkelerin önemli ölçüde baskı altına alındığını ve bu nedenle de Danimarka hükümetinin son gelişmeleri büyük kaygıyla takip ettiğini vurguladı.

Danimarka Başbakanı, "Normal koşullar altında bu durumun görüşmenin yapılmasını etkilememesi gerekir. Hatta aksine böyle bir toplantı kaygılarımızı doğrudan dile getirmemiz için bir fırsat da olabilir. Ancak, Türkiye'nin Batı demokrasilerine yönelik ifadeleri ve Hollanda'yı hedef alan sözlü saldırıları, yapılacak ikili bir görüşmenin Danimarka'nın Türkiye'deki gelişmelere karşı yumuşak bir tutum benimsediği algısının oluşmasına neden olabilir. Oysa böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.

Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasında hükümet üyelerinin referandumla ilgili kampanya konuşmalarını da içeren bazı toplantıların iptal edilmesinin yarattığı gerilim sürüyor. Almanya'nın ardından Hollanda'nın iki bakanın uçaklarının iniş izinlerini iptal etmesi ve bir bakanı "istenmeyen kişi" ilan ederek, sınır dışı etmesi tansiyonun iyice yükselmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın iptallerinin Nazi dönemi uygulamalarından farklı olmadığını savunmuş, Hollanda'yı da "Nazi kalıntısı" olarak nitelendirmişti. Erdoğan ayrıca Avrupa'da ırkçılığın yükselişte olduğunu ve bazı ülkelerin 16 Nisan'daki referandumdan 'hayır' sonucunun çıkmasına uğraştığını öne sürmüştü.

Erdoğan, üst üste gelen toplantı iptallerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı etkinliklere izin veren Fransa'ya ise teşekkür etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Avrupe ülkeleri ile Türkiye'ye sukunet çağrısı yaptı.

AP'nin haberine göre, Ayrault, kamu düzenine tehdit oluşturmadığı ve Fransız iç siyasetine müdahale etme ihtimali taşımadığı için Çavuşoğlu'nun ülkenin doğusundan Metz kentinde konuşma yaptığı etkinliklere izin verildiğini söyledi.

Ayrault, bazı Avrupa ülkelerinin hükümet üyelerinin etkinliklerine izin vermemesinden dolayı Türkiye'ye "aşırı davranış ve provokasyonlardan uzak durma" çağrısı yaptı.

Fransız bakan, "Bu tarz durumlarda sorumluluk sahibi bir şekilde hareket etmek ve gereksiz tartışmaları engellemek büyük önem taşıyor" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Pazar günü İsveç'in başkenti Stockholm'de katılacağı referandum kampanyası etkinliğinin düzenleneceği lokalin sahibi kira sözleşmesini iptal etti.

Ancak daha sonra yakınlarda başka bir salon ayarlandı ve etkinlik oraya taşındı.

Doğan Haber Ajansı'na göre, Eker, İsveç programının aynen devam ettiğini belirterek, iptalin arkasında PKK'nın tehditleri olduğunu öne sürdü.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kent Öberg de İsveç Radyosu'nun sorusuna, "İsveç'te ifade özgürlüğü vardır, herkes konuşma ve toplantı yapma hakkına sahiptir. Böyle bir izin alınmışsa o toplantı yapılabilir" yanıtını verdi.