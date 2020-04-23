Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı; iki haftalık randevu listesi oluştu

Danimarka'da, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan bazı 'öncelikli olmayan' işletmeler bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Euronews'in aktardığına göre, ülkede, 11 Mart'ta alınan kararla kapatılan sürücü kursları, kuaförler, güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete girdi. Ancak özellikle de kuaförlerde müşteri yoğunluğu yaşandı.

"Evde saçınızı kesmediğiniz için teşekkür ederiz"

Haftalardır evde kalan ve kendi saçını kendisi kesen halk, kuaförlerden hem saçlarını düzeltmesini istedi hem de hayata dönüşün ilk sinyali olan dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı.

Başkent Kopenhag'da kuaförlük yapan Erik Bjornsson, "Evde kendi kendine tıraş olmayanlara çok ama çok teşekkür ederiz" sözleriyle acemi berberliklerin toparlanmasının hayli zaman aldığını dile getirdi. Ayrıca Bjornsson "Gelecek iki hafta boyunca inanılmaz doluyuz" sözleriyle müşteri yoğunluğuna dikkati çekti.

Kademeli açılış

Kademeli olarak normal hayata bugün itibarıyla dönmeye başlayan Danimarka'da, geçen hafta çarşamba günü, kreş ve ilkokullarda eğitim yeniden başlamıştı.

Resmi rakamlara göre, ülkede 7 bin 515 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 364 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 312 kişi de sağlığına kavuştu.