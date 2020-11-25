Danimarka'da Koronavirüs nedeniyle öldürülen vizonlar, gömüldükleri yerde şişerek belirginleşmeye başladı

Danimarka'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bir mutasyonu çıktığı için öldürülen milyonlarca vizondan bazıları, gömüldükleri yerde ayrıştırma gazları nedeniyle şişmeye başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Danimarka, Koronavirüs mutasyonu nedeniyle öldürdüğü milyonlarca vizondan sonra "tehlikenin" bittiğini açıklasa da yeni bir problemle karşılaştı. Jutland kentinde bulunan bir askeri eğitim alanında gömülen vizonlar ayrıştırıcı gazlar nedeniyle şişmeye ve yerde belirginleşmeye başladı.

TIKLAYIN - Ülkede milyonlarca vizon öldürülmüştü; Danimarka'daki Koronavirüs mutasyonunun "muhtemelen yok olduğu" duyuruldu

Herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için, öldürülen vizonlara dezenfektan uygulanmış ve gömülmeden önce limonlarla çevrelenmişti. Ancak kazılan mezarın çok sığ olduğu bu nedenle şişen vizonların yerden yükseğe çıkmaya başladığı tespit edildi.

Danimarka Polisi Basın Sözcüsü Thomas Kristensen, yaptığı açıklamada "Çürümeyle bağlantılı olarak, gazlar bunu yapabilir ve en kötü senaryoda vizon cesetlerini yeniden yerin altına ittirebiliriz" dedi.

Aynı sorunun ülkenin başka yerlerinde de yaşandığı, vizonların 1 metre yerine iki buçuk metre derinliğe gömüleceği belirtildi.