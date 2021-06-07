Danimarka'da kaybolan kurt sürülerinin sorumlusu avcılar mı?

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Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinde yerleri göç eden hayvanlar tarafından doldurulmadıkça kurtların nesli tükenebilir.

2017'de bir kurt sürüsü, Almanya'dan Danimarka'ya geçerek ülkedeki 200 yıllık kurt yokluğunu sona erdirmişti. Ancak, Danimarka'nın kurt nüfusunun yüzde 48'i daha sonra yasadışı bir şekilde öldürüldü veya ortadan kayboldu. Araştırmacılar bu duruma yönelik tek makul açıklamanın avcılık olduğunu düşünüyor.

The Guardian'ın haberine göre; AB mevzuatı tarafından korunan Almanya doğumlu kurtlar, Danimarka, Belçika, Hollanda ve Fransa'nın bazı kısımlarına yerleşmişti. Ancak Danimarka'ya yerleşen 35 kurt üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki ölüm oranlarının normalden 10 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Almanya'nın Danimarka sınırındaki eyaleti olan Schleswig-Holstein'da, özellikle Hamburg çevresindeki hızlı otoyollarda, kurtların başlıca ölüm nedeni trafik. Ancak nüfusun daha az olduğu Danimarka'da kurtlar için trafikte can kaybı söz konusu değil.

Buna rağmen 2020'nin başında, ülkede yaşadığı bilinen yirmi yedi kurttan sadece dokuzu hayatta kalabildi. Kurtlardan dördü Almanya'ya geçti, biri doğal sebeplerden dolayı öldü, biri yasadışı bir şekilde öldürüldü ve on ikisi kayboldu.

Aarhus Üniversitesi'nden Profesör Peter Sunde "Maalesef bu durum şaşırtıcı değil, birçok ülkede gördüğümüz örneklerin bir parçası. Genellikle ortadan kaybolurlar ve asla bulunmazlar. Bir kurt, bir yıl boyunca muhtemelen yüzlerce insanla karşılaşır ama ölmek için sadece bir kez silahlı bir düşmanla karşılaşması yeterlidir" dedi.

Sunde'ye göre kurtlar, Finlandiya ve İsveç gibi büyük ormanlara sahip ülkelere kıyasla, çok sayıda özel arazisi olan Danimarka gibi ülkelerde savunmasızlar.

"Geyik avcıları tarafından sevilmeyen kurtlar, onların hedefi olabilir"

Sunde, Danimarkalı kurtların öldürülmesinin arkasında kimin olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını vurgularken, şunları ekledi: "Avcılar genellikle kurtları potansiyel bir rakip olarak görüyor. Kızıl geyik avcılarının silahları var ve kurtlara ateş edebilirler."