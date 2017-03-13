Danimarka Binali Yıldırım'ın ziyaretini iptal etti

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Türkiye ile Hollanda arasında referandum kampanyası krizinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Mart'ta Danimarka'ya yapacağı ziyareti iptal etti. Rasmussen, ' Türkiye'nin Hollanda'ya yönelik saldırıları nedeniyle bu tür bir ziyaret gerçekleşemeyecektir" açıklaması yaptı. Danimarka Başbakanı, Türk mevkidaşına görüşmenin ertelenmesini tavsiye ettiğini kaydetti.

Rasmussen açıklamasında "Normal zamanlarda Türk Başbakanı ile görüşmekten memnuniyet duyardım" diyerek, 10 Aralık tarihinde Ankara'da Binali Yıldırım ile açık, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak Danimarka hükümetinin şu an Türkiye'deki güncel gelişmeleri büyük endişeyle izlediğini belirtti.

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler geçen hafta Türk bakanların Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu Nazi uygulamalarına benzetmesiyle gerilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk siyasilerin Nazi benzetmelerini sert bir dille eleştirerek, bu benzetmelerin yorum yapılamayacak kadar "yersiz" olduğunu kaydetmiş, Türkiye'nin Nazi benzetmelerine son vermesi gerektiğini söylemişti.

Hafta sonunda gerginlik Hollanda'ya sıçramış, Almanya'dan Hollanda'ya kara yoluyla geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda tarafından sınır dışı edilmesi ve "istenmeyen yabancı" ilan edilmesiyle daha da tırmanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya yönelik olarak da "bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” ifadelerini kullanarak, Hollanda'nın yaşananların bedelini ödeyeceğini söylemişti.

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DW/AFP/SSB,BK