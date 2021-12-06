Danimarka Başbakanı, yeni kuralın ilk gününde mağazada maske takmayı unuttuğu için özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni yürürlüğe giren kuralın ilk gününde mağaza gezerken maske takmadığı için özür diledi. Frederiksen, özür dileyerek maskeyi unuttuğunu söyledi.

Kopenhag'da maskesiz bir şekilde mağazada görülen Mette Frederiksen, daha sonra Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda "Dün, Kopenhag merkezinde bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Kurallar duyurulduktan sonra basit bir unutkanlıktı. Bir vatandaş videoya çektikten sonra fark ettim. Hepimizin başına gelebilir. Özür dilerim, vakaları düşük tutmaya çalışan herkese teşekkür ederim" yazdı.

Danimarka'da bu haftadan itibaren mağazalarda maske takmak zorunlu hale gelmişti. Maske takmayanlar ilk seferde mağaza personeli tarafından uyarılacak, takmayı reddederse 2500 Danimarka kronuna kadar ceza verilebilecek.