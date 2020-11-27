Danimarka Başbakanı, vizonları öldürülen çiftçi ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, tespit edilen Koronavirüs mutasyonu nedeniyle hayvanları öldürülen vizon çiftçisini ziyareti sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Euronews'un aktardığı habere göre, Danimarka Başbakanı Frederiksen, hükûmetin Koronavirüs mutasyonunu durdurmak için ülkedeki17 milyon vizonu öldürme kararı sonrası, sürüsünü kaybeden bir vizon kürkü çiftçisine ziyarette bulundu.

Başbakan, iki nesildir vizon üreticiliği yapan baba ve oğluyla yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin karşısına geçti. ısa bir süre içinde çiftçilerin işlerinin paramparça olduğunu dile getiren Frederiksen'in oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Başbakan gözyaşları içinde "Onlar için çok duygusaldı. Benim için de öyle. Üzgünüm" dedi.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da hükümet, mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün vizonlardan insanlara bulaştığının tespiti üzerine 4 Kasım’da, çiftliklerde yetiştirilen 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar vermişti.