Danimarka Başbakanı Rasmussen'in eşi işten çıkarıldı

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen’in öğretmenlik yapan eşi Sölrun Lökke Rasmussen'in işine son verildiği belirtildi. Sölrun Lökke Rasmussen'ini işine ‘çalışma koşullarına uyum sağlamadığı’ gerekçesiyle son verildiği ileri sürüldü.

Milliyet'in Danimarka’nın büyük gazetelerinden Ekstra Bladet'e dayandırdığı haberine göre, başkent Kopenhag’ın en ünlü okullarından N. Zahles Gymnasieskole Lisesi’ne bağlı Balet Okulu’nun müdürü burada öğretmenlik yapan başbakanın eşi Sölrun Lökke Rasmussen’i toplantıya çağırdı. Çalışanların işverenlerle yaptığı toplantıya bir yakınını ya da işçi temsilcisini götürme hakkı bulunduğu Danimarka’da, Sölrun da toplantıya kocası başbakan Rasmussen’le beraber gitti.

Yaklaşık 2 saat süren bu toplantı sonrası, başbakanın eşinin işine son verildiği söyleniyor. Söz konusu olayın medyaya yansıması üzerine, ülkenin önde gelen devlet televizyon kanalı ve Ekstra Bladet gazetesi muhabirleri arasında Twitter üzerinden saatler süren, “Eşinin işten kovulup kovulmadığı ve yanında toplantıya gidip gitmediği” tartışması yaşandı.

Okul Müdürü Anne Birgitte Klanges, toplantının personel içerikli olması nedeniyle herhangi bir yorumda bulunamayacağını belirtti.