Danimarka Başbakanı Rasmussen Berlin'de

Almanya Başbakanı Angela Merkel Danimarkalı mevkidaşını askeri törenle karşılayacak. Başbakanlık konutunda yapılacak görüşmede ikili, bölgesel, küresel ve ekonomik konular ele alınacak. Liderler öğle yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, haziran ayında yapılan parlamento seçimlerini kazanarak iş başına gelmişti. Sağ Blok'un lideri Rasmussen, 4 yıl önce ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Sosyal Demokrat Helle Thorning-Schmidt'in halefi olmuştu.
Seçimlerde en büyük çıkışı aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) yapmış, oy oranını yüzde 21,1'e yükselten DF parlamentodaki ikinci büyük parti olmuştu.