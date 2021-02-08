Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den pazar temizliği paylaşımı!

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesaplarından evde temizlik yaparken çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

Uzun süredir evde temizlik yapmadığını belirten Başbakan Mette Frederiksen, cam sildiği bir fotoğrafı paylaştı.

2015 yılının Haziran ayından bu yana Danimarka Sosyal Demokrat Partisi’nin lideri olan Mette Frederiksen cam silerken çekildiği fotoğrafı, "Haftasonu ve kış güneşi. Geçtiğimiz aylarda pencereleri temizlemek için çok fazla zaman olmadığı ortaya çıktı. İyi Pazarlar" notuyla paylaştı.

Sık sık selfie fotoğraflarını yayınlayan Frederiksen, yaptığı gezilerden de fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Danimarka tarihinin en genç başbakanı olan Mette Frederiksen, ev hallerini de takipçileriyle paylaşıyor.