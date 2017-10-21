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Dünya

Danimarka Başbakanı: Erdoğan’ın başkanlığındaki Türkiye’nin AB’de yeri yok

Danimarka Başbakanı ayrıca Türkiye’nin bir gün AB’ye üye olma perspektifinin reel olmadığını da belirtti

21 Ekim 2017 16:32

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen’in Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında yeri olmadığını, ancak üyelik müzakerelerine devam edilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Sputnik'in Sunnmorsposten gazetesine dayandırdığı habere göre, Rasmussen, “Türkiye, gözlerimizin önünde Erdoğan’ın rejimi altında aldığı şekliyle, AB’ye girmesi gereken Türkiye değil” ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı ayrıca Türkiye’nin bir gün AB’ye üye oma perspektifinin reel olmadığını da belirtti.

Rasmunssen, “Türkiye’de neler olup bittiği ve müzakerelere dönme gerekliliği konusunda yapıcı bir konuşma yapabileceğimizi umarım” diye konuştu.

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