Danimarka Başbakanı, Avrupa Konseyi toplantısı için düğününü erteledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gelecek günlerde katılacağı Covid-19 salgını gündemli Avrupa Konseyi toplantısı için düğününü ertelediğini açıkladı. Avrupa Konseyi toplantısı Covid-19 başladığı günden bu yana liderlerin ilk yüz yüze görüştüğü etklinlik olacak.

Avrupa liderlerinin salgın sonrası ilk görüşmesi için planlanan 17 Temmuz günü Koronavirüs salgınının Avrupa bütçesine etkileri ve krizden çıkış yolları görüşülecek.

Instagram hesabından açıklama yapan Frederiksen, evleneceği kişiyle fotoğrafını paylaştı ve şöyle yazdı: Bu adamla evlenmeyi dört gözle bekliyorum. Brüksel'deki Avrupa Konseyi toplantısı düğünümüzü planladığımız güne belirlendi. Lanet olsun. İşimi yapmalı ve Danimarka'nın çıkarlarını korumalıyım. Bo'ya (Nişanlısı) evet demek için sabırsızlanıyorum (Neyse ki kendisi çok sabırlı)"