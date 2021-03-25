Danimarka, AstraZeneca aşısının askıya alınma süresini uzattı

Danimarka'da AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alınma kararının üç hafta daha uzatıldığı belirtildi. Danimarka İlaç Ajansı kararın 'varsayılan yan etkiler' nedeniyle alındığını açıkladı.

TRT Haber'den alınan bilgiye göre, tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısıyla ilgili Danimarka yeni bir karar aldığını duyurdu.

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AstraZeneca aşının güvenilirliğinin tartışılması olayı Danimarka'da pıhtılaşma şikayeti olan bir kişi hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. 11 Mart tarihinden itibaren aşının kullanımı askıya alınmıştı.

18 Nisan tarihine kadar ülkede AstraZeneca aşısı kullanılmayacak.